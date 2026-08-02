Homem é preso por furtar carnes avaliadas em R$ 1,2 mil de supermercado

O suspeito foi localizado, detido e encaminhado à 13ª DP (Copacabana) - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

O suspeito foi localizado, detido e encaminhado à 13ª DP (Copacabana) - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam, na tarde deste sábado (1), um homem de 61 anos em flagrante por furtar carnes avaliadas em de R$ 1.201 em um supermercado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana.

As equipes, que atuavam em ações de segurança urbana na região, foram acionadas por um funcionário do estabelecimento, que denunciou o furto.

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O suspeito foi localizado, detido e encaminhado à 13ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada.

Após a apresentação da ocorrência, o homem permaneceu preso. De acordo com o levantamento realizado, ele já possuía diversos registros policiais por crimes da mesma natureza.