Tiroteio termina com três mortos e um ferido no Recreio

Um tiroteio terminou com dois homens e uma mulher mortos, além de uma quarta pessoa baleada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, na madrugada desse sábado (1). O policiamento foi reforçado no local.

O ataque aconteceu poucas horas depois de um confronto entre criminosos rivais da região. Imagens que circulam nas redes sociais, inclusive, mostram bandidos armados andando pela rua em plena luz do dia.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na Rua Zélio Valverde. No local, os agentes encontraram dois homens mortos. Outras duas pessoas precisaram ser socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas uma delas não resistiu aos ferimentos.

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Ainda de acordo com a corporação, o policiamento chegou a ser reforçado em pontos estratégicos da comunidade. A região é alvo de disputa entre as facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV).

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).