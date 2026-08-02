Motorista é preso por dirigir embriagado no Pacheco, em São Gonçalo

A ação foi realizada por policiais civis da 74ª DP, durante patrulhamento - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A ação foi realizada por policiais civis da 74ª DP, durante patrulhamento - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante por dirigir embriagado na sexta-feira (31), no bairro Pacheco, em São Gonçalo. A ação foi realizada por policiais civis da 74ª DP (Alcântara), durante um patrulhamento na Estrada da Lagoinha.

Segundo a Polícia Civil, os agentes perceberam um carro trafegando em alta velocidade e fazendo ‘zigue-zague’ pela pista, colocando outros motoristas em risco.

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Durante a abordagem, os policiais notaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como cheiro de álcool, fala desconexa, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio.

Ainda de acordo com a Polícia, o homem contou que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Na consulta aos sistemas, os agentes também identificaram que o carro tinha registro de busca e apreensão.

O motorista foi levado para a 74ª DP, onde fez um exame que confirmou que ele estava embriagado.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de dirigir sob a influência de álcool. O veículo ficou apreendido e passará pelos procedimentos legais.