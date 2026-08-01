Três funcionários são mortos em ataque a facadas dentro de fábrica da Bombril em São Paulo

O ataque aconteceu por volta das 5h50 na unidade da empresa localizada às margens da Rodovia Anchieta, no bairro Rudge Ramos - Foto: Divulgação

O ataque aconteceu por volta das 5h50 na unidade da empresa localizada às margens da Rodovia Anchieta, no bairro Rudge Ramos - Foto: Divulgação

Três funcionários da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foram mortos a facadas na manhã deste sábado (1º). O autor do crime, um operador de empilhadeira terceirizado da empresa, foi preso em flagrante, mas morreu horas depois na carceragem da delegacia.

O ataque aconteceu por volta das 5h50 na unidade da empresa localizada às margens da Rodovia Anchieta, no bairro Rudge Ramos. O caso foi registrado como triplo homicídio no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

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As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39, operador de empilhadeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, Claudio Henrique da Silva, de 33 anos, estava de folga e teria ido até a fábrica com a intenção de atacar dois colegas. A terceira vítima foi esfaqueada ao tentar impedir as agressões.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou os três trabalhadores feridos e o suspeito já contido por funcionários da empresa.

Testemunhas relataram à polícia que Claudio seria alvo, supostamente, de bullying praticado por duas das vítimas. A informação, porém, ainda será investigada e não foi confirmada oficialmente.

Em nota, a Bombril informou que o autor do ataque era um colaborador terceirizado e afirmou que ele sofreu um surto antes de cometer o crime.

Após ser levado para o 2º Distrito Policial, Claudio morreu na carceragem. A ocorrência foi registrada pela polícia como suicídio.