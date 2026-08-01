Cerca de 14 mil clientes seguem sem luz após ventania no Rio

Aproximadamente 14 mil clientes seguem sem energia elétrica após a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, na última quarta-feira (29). A maioria deles, de acordo com a Light, está concentrada na Zona Norte e em lugares da Baixada Fluminense.

Ainda segunda a concessionária, equipes estão nas ruas neste sábado (1) para normalizar o serviço. A prioridade no momento são os reparos de maior complexidade, como a substituição de postes, cabos e outros equipamentos. Até o momento, cerca de 1,09 milhão de clientes tiveram o fornecimento restabelecido.

Já a Enel informou que do total de clientes prejudicados pelo vendaval, 1.300 permanecem sem o serviço na manhã deste sábado. Todos são moradores de Paraty, na região da Costa Verde.

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Em nota, a concessionária, que afirma já ter retomado a luz para 99,7% de seus consumidores, explicou que os casos de Paraty são os mais complexos, pois “exigem a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático”, o que inclui a substituição de postes, transformadores e recondução de quilômetros de cabos.

Além de apagões e outros transtornos, como quedas de árvores, o vendaval também deixou mortos. Em Santa Teresa, o ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos, e um amigo dele, Vandré Cordeiro da Silva, não resistiram após o desabamento de um muro provocado pelas rajadas de vento. Eles foram sepultados na tarde desta sexta-feira (31), no cemitério do Catumbi.