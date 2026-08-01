Dupla é presa por tentativa de furto em loja de São Francisco, em Niterói

Com os suspeitos, os agentes encontraram um alicate de corte de vergalhão e cerca de 30 metros de fio elétrico - Foto: Divulgação/ PMERJ

Com os suspeitos, os agentes encontraram um alicate de corte de vergalhão e cerca de 30 metros de fio elétrico - Foto: Divulgação/ PMERJ

Dois homens foram presos na noite de sexta-feira (31) durante uma tentativa de furto a um comércio na Avenida Presidente Roosevelt, em São Francisco, Niterói.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM fazia patrulhamento na região quando percebeu movimentação suspeita no Bazar Avenida, que já havia sido alvo de furtos no início da semana. Ao se aproximarem do local, os agentes ouviram barulhos vindos do interior da loja.

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Um dos suspeitos foi abordado enquanto tentava arrombar uma janela e carregava um alicate de corte de vergalhão. O segundo foi encontrado do lado de fora carregando um saco plástico, com cerca de 30 metros de fios elétricos, que, de acordo com o proprietário, pertenciam ao estabelecimento.

A dupla foi encaminhada para a 79ª DP (Jurujuba), onde permaneceu presa por furto qualificado.