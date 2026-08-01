PM prende motoristas que transportavam 27 kg de maconha perto do Complexo do Alemão

Dupla foi abordada por policiais da UPP na Avenida Pastor Martin Luther King Junior durante a madrugada - Foto: Divulgação/ PMERJ

Dupla foi abordada por policiais da UPP na Avenida Pastor Martin Luther King Junior durante a madrugada - Foto: Divulgação/ PMERJ

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada deste sábado (1º) por transportar cerca de 27 quilos de maconha na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nas proximidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desconfiaram da movimentação de dois veículos que seguiam pela via.

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Durante a abordagem, os agentes identificaram que um dos carros levava a droga, enquanto o outro dava apoio ao transporte, atuando como escolta.

A carga foi apreendida e os dois motoristas foram levados para a 44ª DP (Inhaúma), onde o caso foi registrado.