PM prende motoristas que transportavam 27 kg de maconha perto do Complexo do Alemão
De acordo com a PM, um dos carros levava a droga enquanto o outro fazia a escolta da carga
Dois homens foram presos em flagrante na madrugada deste sábado (1º) por transportar cerca de 27 quilos de maconha na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nas proximidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.
De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desconfiaram da movimentação de dois veículos que seguiam pela via.
Leia também: Operação da PM termina com três presos e apreensão de drogas na Grota, em Niterói
Suspeito de atacar viatura da PM é preso com pistola no Jardim Catarina, em São Gonçalo
Durante a abordagem, os agentes identificaram que um dos carros levava a droga, enquanto o outro dava apoio ao transporte, atuando como escolta.
A carga foi apreendida e os dois motoristas foram levados para a 44ª DP (Inhaúma), onde o caso foi registrado.