Operação da PM termina com três presos e apreensão de drogas na Grota, em Niterói

Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de três suspeitos por tráfico de drogas na Comunidade da Grota, em Niterói, nesta sexta-feira (31). A ação foi realizada por equipes do 12º BPM durante patrulhamento para apurar denúncias de comercialização de drogas na região.

De acordo com a corporação, os policiais foram até a Avenida Rui Barbosa após receberem informações sobre a atuação de traficantes no local. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e presos.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 162 pinos de cocaína, 41 pedras de crack, 32 frascos de cheirinho da loló e dois radiotransmissores.

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Os três suspeitos foram levados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.

