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Operação da PM termina com três presos e apreensão de drogas na Grota, em Niterói

Suspeitos tentaram fugir ao ver a presença dos agentes, mas foram cercados e presos

relogio min de leitura | Redação 31 de julho de 2026 - 18:46
Ação foi realizada nesta sexta-feira, em Niterói
Ação foi realizada nesta sexta-feira, em Niterói -

Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de três suspeitos por tráfico de drogas na Comunidade da Grota, em Niterói, nesta sexta-feira (31). A ação foi realizada por equipes do 12º BPM durante patrulhamento para apurar denúncias de comercialização de drogas na região.

De acordo com a corporação, os policiais foram até a Avenida Rui Barbosa após receberem informações sobre a atuação de traficantes no local. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e presos.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 162 pinos de cocaína, 41 pedras de crack, 32 frascos de cheirinho da loló e dois radiotransmissores.

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Os três suspeitos foram levados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.

Tags:

Niterói

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