Operação da PM termina com três presos e apreensão de drogas na Grota, em Niterói
Suspeitos tentaram fugir ao ver a presença dos agentes, mas foram cercados e presos
Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de três suspeitos por tráfico de drogas na Comunidade da Grota, em Niterói, nesta sexta-feira (31). A ação foi realizada por equipes do 12º BPM durante patrulhamento para apurar denúncias de comercialização de drogas na região.
De acordo com a corporação, os policiais foram até a Avenida Rui Barbosa após receberem informações sobre a atuação de traficantes no local. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e presos.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam 162 pinos de cocaína, 41 pedras de crack, 32 frascos de cheirinho da loló e dois radiotransmissores.
Leia também:
Igor Rabello sai do fim da fila e tem chance de ser titular do Fluminense na Copa do Brasil
Suspeito de atacar viatura da PM é preso com pistola no Jardim Catarina, em São Gonçalo
Os três suspeitos foram levados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.