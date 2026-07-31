Suspeito de atacar viatura da PM é preso com pistola no Jardim Catarina, em São Gonçalo
Acusado de envolvimento na ação contra equipe do RECOM foi localizado por agentes do Serviço Reservado do 7º BPM
Um homem suspeito de envolvimento no ataque a uma viatura da Polícia Militar foi preso na tarde desta sexta-feira (31), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), o suspeito foi localizado durante uma ação do Serviço Reservado (P2), após um trabalho de inteligência que buscava identificar e encontrar dois investigados pelo atentado contra uma equipe do RECOM.
A corporação informou que os policiais seguiram até a Rua Engenheiro Bernardo Sayão para averiguar informações sobre o paradeiro dos criminosos. Durante a operação, um dos homens apontados nas investigações foi localizado e preso. De acordo com a PM, o preso é apontado como um dos autores da investida criminosa contra a guarnição.
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Com o homem, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e uma motocicleta. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).