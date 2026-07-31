Suspeito de atacar viatura da PM é preso com pistola no Jardim Catarina, em São Gonçalo - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Suspeito de atacar viatura da PM é preso com pistola no Jardim Catarina, em São Gonçalo - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem suspeito de envolvimento no ataque a uma viatura da Polícia Militar foi preso na tarde desta sexta-feira (31), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), o suspeito foi localizado durante uma ação do Serviço Reservado (P2), após um trabalho de inteligência que buscava identificar e encontrar dois investigados pelo atentado contra uma equipe do RECOM.

A corporação informou que os policiais seguiram até a Rua Engenheiro Bernardo Sayão para averiguar informações sobre o paradeiro dos criminosos. Durante a operação, um dos homens apontados nas investigações foi localizado e preso. De acordo com a PM, o preso é apontado como um dos autores da investida criminosa contra a guarnição.

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Com o homem, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e uma motocicleta. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).