Polícia Civil prende dois integrantes de quadrilha especializada em roubos a residências no Rio de Janeiro

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam, ontem (30), dois integrantes de uma das principais quadrilhas especializadas em roubos a residências do estado do Rio. O casal foi capturado em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Anteriormente, em maio deste ano, a unidade prendeu outros seis membros do grupo criminoso.

As investigações tiveram início após um roubo ocorrido no dia 23 de março deste ano, em uma residência no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Na ocasião, um grupo com mais de sete criminosos armados invadiram o imóvel, mantiveram as vítimas sob cárcere privado erealizaram diversas subtrações. Segundo apurado, o prejuízo causado às vítimas ultrapassou R$ 500 mil. Ainda conforme identificado, a quadrilha possuía divisão de funções estabelecidas, com os membros divididos entre batedores, executores do roubo e responsáveis pelo recebimento dos valores desviados.

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Durante intensos trabalhos de investigação, os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança e identificaram o casal que exercia a função de “batedores”. O homem e a mulher usavam uma motocicleta para monitorar o trajeto do veículo dos outros integrantes da quadrilha e alertavam sobre a presença das forças policiais. A partir do trabalho de inteligência, as equipes passaram a monitorar a dupla de forma estratégica e identificaram que eles realizariam uma visita em um hospital. Diante dos fatos, os policiais realizaram uma operação de vigilância e efetuaram as prisões no momento da chegada deles.

Contra a dupla, foram cumpridos mandados de prisão pelos crimes de roubo qualificado com privação da liberdade das vítimas e associação criminosa. Segundo as diligências apuratórias, o grupo criminoso é responsável por cerca de dez roubos a residências no estado, com atuação em bairros das zonas Sul, Norte e Sudoeste. Em maio deste ano, agentes da 15ª DP prenderam outros seis criminosos ligados ao núcleo financeiro da quadrilha, durante operações realizadas nas comunidades do Rato Molhado, entorno do Jacaré e Tavares Bastos. As investigações prosseguem para identificar e capturar os demais integrantes da organização criminosa.