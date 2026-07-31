Autoridades inauguram 'Cidade da Polícia' em Niterói nesta sexta-feira (31)

Na cerimônia de inauguração, estiveram presentes o Secretário de Estado da Polícia Civil, Delmir Gouveia; Secretário de Estado de Polícia Militar, Cel. Sylvio Guerra; Secretária de Estado de Polícia Penal, a Inspetora de Polícia Penal, Alessandra Odawara; Secretária Presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), Bárbara Caballero; Governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto; Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; Vice-prefeita, Isabela Swan; entre outras personalidades - Foto: Layla Mussi

Na cerimônia de inauguração, estiveram presentes o Secretário de Estado da Polícia Civil, Delmir Gouveia; Secretário de Estado de Polícia Militar, Cel. Sylvio Guerra; Secretária de Estado de Polícia Penal, a Inspetora de Polícia Penal, Alessandra Odawara; Secretária Presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), Bárbara Caballero; Governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto; Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; Vice-prefeita, Isabela Swan; entre outras personalidades - Foto: Layla Mussi

Foram inauguradas na tarde desta sexta-feira (31) novas delegacias especializadas da Polícia Civil, na cidade de Niterói: Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A mais nova sede da Cidade da Polícia Civil, opera no mesmo espaço da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Na cerimônia de inauguração, estiveram presentes o Secretário de Estado da Polícia Civil, Delmir Gouveia; Secretário de Estado de Polícia Militar, Cel. Sylvio Guerra; Secretária de Estado de Polícia Penal, a Inspetora de Polícia Penal, Alessandra Odawara; Secretária Presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), Bárbara Caballero; Governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto; Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; Vice-prefeita, Isabela Swan; entre outras personalidades.

Delmir Gouveia | Foto: Layla Mussi

A cerimônia foi aberta pelo Secretário Delmir Gouveia, que explicou que as delegacias atuarão de forma integrada justamente para coibir crimes nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e outras localidades.

"Estamos aqui hoje para oficializarmos as três novas delegacias, DRE, DRFA e DRFC, que vão se somar à estrutura da Polícia Civil no combate ao crime organizado e mais especificamente atuar na redução dos índices de roubos e veículos e roubo de cargas", disse.

Prefeito Rodrigo Neves | Foto: Layla Mussi

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também falou sobre a importância das novas delegacias à cidade e relembrou o estado da segurança pública no município nas últimas décadas.

"Há 10 anos, Niterói tinha 43 homicídios por 100 mil habitantes, mais de 300 roubos de veículos por mês, mais de 500 roubos de rua por mês. Nós decidimos investir em segurança pública, investir na integração das forças. Todo mês temos uma reunião no meu gabinete com as polícias Federal, Civil, Militar, Guarda Municipal para planejar o policiamento em uma perspectiva de ter uma polícia proativa e não meramente reativa", disse o prefeito Rodrigo Neves.

Complexo de delegacias | Foto: Divulgação

O complexo de delegacias foi intitulado pelo governador em exercício, Ricardo Couto, como Cidade da Polícia em Niterói. Ele também agradeceu o desempenho das autoridades de segurança pública presentes no evento em razão do trabalho realizado.

"Hoje é dia de festa, todos nós estamos com o coração latejando. É um dia onde o Estado do Rio de Janeiro ganhou pelas mãos do secretário Delmir, com apoio do secretário Guerra. Com o apoio de todos que fazem parte do sistema de segurança, inauguramos o que poderíamos chamar de Cidade da Polícia em Niterói, um corredor que se estende até o município de Cabo Frio, objetivando trazer mais segurança a todos os cidadãos que compõem esse corredor de municípios.

A corporação informou que cerca de 150 policiais civis irão atuar no espaço. Os agentes estarão responsáveis por municípios da Região Metropolitana até Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Leia também:

'Alerta Mulher Segura': Mulheres sob proteção receberão aviso quando agressor se aproximar

Discussão sobre fim da escala de trabalho 6x1 continua em agosto; saiba mais



*Sob supervisão de Cyntia Fonseca



