Dona de restaurante é morta a tiros em comunidade de Cabo Frio
Crime aconteceu na comunidade Buraco do Boi, próxima à Praia do Forte
Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros na tarde dessa quinta-feira (30), na comunidade Buraco do Boi, próxima à Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.
A vítima, identificada como Neucimar, conhecida como "Kiquinha", era proprietária de um restaurante na comunidade.
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Segundo informações preliminares, um carro com quatro ocupantes parou no local e um dos homens desceu do veículo efetuando disparos contra ela.
Câmeras de segurança da área registraram o momento em que o criminoso deixou o local.
Neucimar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após a perícia, o corpo foi removido pela Defesa Civil.
A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os autores do crime.