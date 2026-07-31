Dona de restaurante é morta a tiros em comunidade de Cabo Frio

Imagens das câmeras de segurança da região registraram fuga do criminoso - Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança

Imagens das câmeras de segurança da região registraram fuga do criminoso - Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros na tarde dessa quinta-feira (30), na comunidade Buraco do Boi, próxima à Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A vítima, identificada como Neucimar, conhecida como "Kiquinha", era proprietária de um restaurante na comunidade.

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Segundo informações preliminares, um carro com quatro ocupantes parou no local e um dos homens desceu do veículo efetuando disparos contra ela.

Câmeras de segurança da área registraram o momento em que o criminoso deixou o local.

Neucimar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após a perícia, o corpo foi removido pela Defesa Civil.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os autores do crime.