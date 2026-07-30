São Gonçalo inicia patrulhamento com grupamento armado da Guarda Municipal

Após cinco anos de um longo processo de preparação e capacitação de seus agentes, a Guarda Municipal de São Gonçalo iniciou, nesta quinta-feira (30), o patrulhamento ostensivo do novo grupamento armado, Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU). Para marcar a data e também comemorar os 88 anos de fundação da corporação, foi realizada uma cerimônia de lançamento do grupamento armado no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro.

A partir de agora, 64 guardas municipais integrantes da nova ROMU passarão a portar pistolas de calibre .40 durante o horário do serviço, devidamente uniformizados, com coletes balísticos, câmeras corporais e viaturas caracterizadas. Eles farão patrulhamento rotineiro pelos principais corredores viários da cidade e locais de grande movimentação de pessoas, em atuação integrada com as demais forças de segurança de São Gonçalo.

A cerimônia teve início com a apresentação das atribuições do grupamento armado e detalhamento do embasamento legal sobre o uso de armas de fogo pelas Guardas Municipais. O assessor especial da Secretaria Municipal de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, Anaelson Bonfim, listou toda a legislação sobre o tema e destacou os cursos, capacitações e atividades relacionadas à preparação dos agentes para atuar no grupamento armado. As ações tiveram início ainda no primeiro ano do primeiro mandato do prefeito Capitão Nelson.

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"É importante destacar que o armamento da Guarda vem de um trabalho de cinco anos, que iniciou em 2021. Todos os agentes armados foram aprovados em cursos junto à Polícia Militar, que contou com 100 horas de aulas práticas e teóricas, além da aprovação em exames psicológico e provas teóricas e práticas, com a certificação individual credenciada pela Polícia Federal para cada agente", detalhou.

Ao lado do vice-prefeito João Ventura e do vereador Felipe Guarany, representando o Legislativo, o prefeito Capitão Nelson destacou a importância do grupamento armado da Guarda Municipal, lembrando o longo processo de preparação dos agentes, com a participação efetiva das demais forças de segurança, do Judiciário e do Ministério Público.

"É um momento emocionante! Eu comecei a trabalhar em São Gonçalo em 1982, quando cheguei como soldado da Polícia Militar, e pude acompanhar a cidade ao longo dos anos. Desde que assumi a Prefeitura, em 2021, iniciamos o trabalho para valorizar os nossos guardas, além de começar a capacitação criteriosa para o porte de armas. Muita coisa já mudou. Os guardas hoje estão preparados, passaram por um processo longo, cuidadoso e responsável. Parabenizo os agentes pela capacitação", disse.

São Gonçalo inicia patrulhamento com grupamento armado ROMU da Guarda Municipal | Foto: Renan Otto

O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Márcio Ribeiro, também reforçou a importância do treinamento especializado dos agentes ao longo dos últimos anos e destacou os investimentos realizados, como novos veículos, uniformes e equipamentos, para que a Guarda Municipal de São Gonçalo pudesse ter condições de atuar, de fato, em auxílio às demais forças de segurança no patrulhamento ostensivo, comunitário e de proximidade. O secretário lembrou a integração com a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais na elaboração de projetos e captação de recursos para tais investimentos.

O comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo, Ewerton Mendes, agradeceu a dedicação de todos os agentes agentes e reforçou que esse é um passo necessário e marcante para toda a corporação. "Como comandante, sinto um enorme orgulho de estar aqui ao lado de homens e mulheres plenamente capacitados. É um dia histórico", destacou ele, lembrando que o foco é a segurança de toda a população gonçalense.

Após os pronunciamentos, o prefeito Capitão Nelson entregou o Certificado de Marco Institucional ao comandante da Guarda, Ewerton Mendes, por sua liderança frente à corporação. Dois outros guardas também foram homenageados durante a cerimônia: a subinspetora Presciliana dos Santos Oliveira, que atua há 33 anos na Guarda e é uma das pioneiras no 1° Grupamento Feminino da corporação; e Ricardo Henrique Costa Dutra, que iniciou sua carreira na Guarda em 1991, aposentando-se em 2025.

São Gonçalo inicia patrulhamento com grupamento armado ROMU da Guarda Municipal | Foto: Renan Otto

Estiveram presentes a promotora de Justiça Doutora Renata de Vasconcelos Araújo Bressan, representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em São Gonçalo; Luís Marta, da Polícia Federal; Capitão de Fragata (FN) Luís Gustavo Silva Pereira, da Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores; coronel Gilbert dos Santos, comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA); tenente-coronel Bruno Schorcht, comandante do 7° BPM (São Gonçalo); Dra. Andreia da Silva Pereira, presidente da OAB de São Gonçalo; capitão Paulo Henrique, coordenador da base do programa Segurança Presente da Polícia Militar em São Gonçalo; além de representantes da Polícia Civil, do Poder Judiciário, Corpo de Bombeiros.

Além dos cursos preparatórios e provas junto às Polícias Militar e Federal, os guardas também já realizaram capacitações com outros órgãos, visando aprimorar seus conhecimentos e fortalecer sua atuação nas ruas, como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Fuzileiros Navais, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), entre outros.

São Gonçalo inicia patrulhamento com grupamento armado ROMU da Guarda Municipal | Foto: Renan Otto

Os grupamentos armados passam a atuar exclusivamente nas áreas de maior fluxo de pessoas, com concentração de comércios, combatendo os chamados crimes de rua, de menor potencial ofensivo, complementando o trabalho do 1° e 7° Batalhões da Polícia Militar. Desta forma, parte do efetivo da Polícia Militar poderá ser deslocado para reforçar a atuação em áreas conflagradas, de alta criminalidade.

As equipes do grupamento armado ROMU seguirão em ações preventivas, patrulhamento ostensivo e comunitário, com o suporte tecnológico da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que opera o videomonitoramento da cidade, com mais de 440 câmeras, inclusive com recursos de reconhecimento facial.

A atuação do grupamento será monitorada permanentemente pela Corregedoria e pela Ouvidoria da Guarda Municipal e, externamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.