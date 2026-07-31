Ônibus pega fogo e interdita pista da Avenida Brasil

Um ônibus da linha 328 (Bananal x Candelária) ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desta sexta-feira (31), na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Segundo o motorista Elias Alves, o coletivo apresentou uma pane elétrica. Ao perceber o problema, ele parou o veículo e orientou os passageiros a desembarcarem antes que o fogo se espalhasse.

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“Houve uma pane elétrica, eu parei e pedi pro pessoal descer. Quando eu fui ver, tinha um 'fumaceiro' e começou a pegar fogo. Graças a Deus, todo mundo desceu, não machucou ninguém”, contou o motorista.

Testemunhas contaram que o condutor ainda tentou conter as chamas com um extintor, mas o equipamento não funcionou.

Após o incêndio ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, algumas pessoas se aproximaram para furtar pedaços de ferro do ônibus, que ainda soltava fumaça.

A ocorrência interditou a pista lateral da Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, próximo à estação BRT Hospital de Bonsucesso. O trânsito foi desviado para a Avenida Paris e apresentou lentidão.

Em nota, a Rio Ônibus informou que o veículo sofreu uma pane elétrica e será submetido a uma perícia para identificar a causa do incêndio.