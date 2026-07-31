PM recupera carreta com carga de cerveja avaliada em R$ 147 mil na Linha Amarela

A carga foi recuperada sem danos e o motorista da carreta foi resgatado em segurança - Foto: Divulgação/ PMERJ

A carga foi recuperada sem danos e o motorista da carreta foi resgatado em segurança - Foto: Divulgação/ PMERJ

Uma carreta carregada de cerveja, com carga avaliada em cerca de R$ 147 mil, foi recuperada por policiais militares na manhã desta sexta-feira (31), na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Um homem foi preso em flagrante.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º BPM (Maré) faziam patrulhamento nas proximidades do Hospital de Bonsucesso quando localizaram o veículo. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito um simulacro de revólver.

A carga foi recuperada sem danos e o motorista da carreta foi resgatado em segurança. A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.