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PM recupera carreta com carga de cerveja avaliada em R$ 147 mil na Linha Amarela

Suspeito de participar do roubo foi preso em flagrante com um revólver falso

relogio min de leitura | Redação 31 de julho de 2026 - 11:19
A carga foi recuperada sem danos e o motorista da carreta foi resgatado em segurança
A carga foi recuperada sem danos e o motorista da carreta foi resgatado em segurança -

Uma carreta carregada de cerveja, com carga avaliada em cerca de R$ 147 mil, foi recuperada por policiais militares na manhã desta sexta-feira (31), na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Um homem foi preso em flagrante.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º BPM (Maré) faziam patrulhamento nas proximidades do Hospital de Bonsucesso quando localizaram o veículo. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito um simulacro de revólver.

A carga foi recuperada sem danos e o motorista da carreta foi resgatado em segurança. A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.

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Avenida Brasil Carga avaliada em R$ 147 mil pm

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