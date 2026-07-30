Homem preso por agredir cruelmente e estuprar mulher era assessor de vereador de Niterói

O homem preso por agentes da Polícia Civil da 74ª DP (Alcântara), nessa quarta-feira (29), suspeito de envolvimento em um crime de estupro de uma jovem, foi identificado como Matheus Rodrigues Gonçalves. Ele atuava como assessor do vereador Professor Túlio (PSOL). Matheus foi capturado na residência onde o crime ocorreu, em Icaraí, Niterói. A polícia investiga a participação de outras pessoas e trata o caso como estupro coletivo.

O suspeito foi identificado após o depoimento da vítima. Ela indicou, por meio de um aplicativo de mapas, o endereço onde o crime teria acontecido. Na sequência, os agentes foram até o local e conseguiram acesso ao prédio e em seguida, ao apartamento de apartamento de Matheus, que liberou a entrada dos policiais.

Ainda segundo os agentes, a vítima informou que o investigado mantinha arquivos digitais com conteúdo pornográfico envolvendo a jovem. Devido a isso, todos os celulares e outros aparelhos eletrônicos encontrados na residência foram apreendidos e passaram por perícia.

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Matheus Rodrigues Gonçalves foi encaminhado a unidade policial onde foi atuado em flagrante pelo crime de estupro. Ele permaneceu em silêncio durante o depoimento na delegacia.

A vítima foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, onde recebeu atendimento médico e realizou exames. Ela também foi acolhida pela equipe do Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança (CAAC), que funciona na unidade, sendo posteriormente encaminhada para o exame de corpo de delito.

As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e identificar quem seriam os demais participantes.

Após a confirmação da prisão, o vereador Professor Túlio informou que determinou a exoneração do assessor. "Nos solidarizamos com a vítima e defendemos que esse caso inaceitável seja investigado e os culpados sejam responsabilizados", disse o vereador, em nota.