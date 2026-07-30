Traficantes são presos com detector de drones em Duque de Caxias

Dois suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV) foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil na comunidade Santa Lúcia, em Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ação, realizada por agentes da 66ª DP (Piabetá), também resultou na apreensão de um detector de drones utilizado para identificar a aproximação de aeronaves não tripuladas das forças de segurança.

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A operação foi realizada após informações de inteligência apontarem a existência de um ponto de venda de drogas na comunidade. No local, os policiais flagraram os suspeitos comercializando entorpecentes já prontos para a venda.

Segundo a Polícia Civil, as drogas estavam sobre uma mesa, identificadas com a sigla da facção. Os agentes também encontraram uma placa com orientações aos compradores e uma chave PIX usada para receber os pagamentos.

Além das drogas, foram apreendidos rádios comunicadores, balanças de precisão, material para embalar drogas, uma máquina de cartão, armas brancas, um simulacro de arma de fogo e o detector de drones, que, segundo as investigações, era utilizado para monitorar a movimentação policial.

Os dois presos já possuem antecedentes criminais e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.