Theatro Municipal de Niterói recebe apresentação Ensemble PHOENIX com instrumentos de época

A programação da série teve início em maio com o programa Plantas Exóticas, no Solar de Botafogo, além de uma apresentação anterior no Theatro Municipal de Niterói - Foto: Divulgação

A programação da série teve início em maio com o programa Plantas Exóticas, no Solar de Botafogo, além de uma apresentação anterior no Theatro Municipal de Niterói - Foto: Divulgação

O Ensemble PHOENIX chega a Niterói com a temporada Viagem no Tempo no Theatro Municipal no dia 5 de agosto, quarta-feira, às 19 horas. A apresentação faz parte da primeira série de concertos no país após anos de atuação no exterior. Com 10 apresentações no Rio de Janeiro, Niterói e em Petrópolis, o grupo propõe um percurso pela música de câmara em diferentes formações, com concertos comentados e o uso de instrumentos de época — alguns deles originais do século XVIII. Os ingressos custam entre R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). A classificação indicativa é livre e a venda é pelo site https://feverup.com/m/682368.

A programação da série teve início em maio com o programa Plantas Exóticas, no Solar de Botafogo, além de uma apresentação anterior no Theatro Municipal de Niterói. Em agosto retorna com Conversa Galante em solo niteroiense e amplia o circuito para Petrópolis, na Casa Stefan Zweig. Já em outubro, O Teatro da Cura: Música e Medicina encerra a temporada, nos palcos de Niterói, Solar de Botafogo e do Centro de Música Carioca Arthur da Távola, na Tijuca.

“Concebi esta série como uma viagem turística pelo Tempo. Utilizando o som inigualável dos instrumentos de época como máquina propulsora, cada concerto nos leva a um mundo diferente: em “Plantas Exóticas” visitamos a paixão dos europeus Telemann, Handel e Graun pelas descobertas botânicas do Novo Mundo; em “Conversa Galante”, vamos fruir a música dos saraus; e finalmente em “O Teatro da Cura”, vamos visitar a medicina e os médicos dos séculos 16, 17 e 18. Tudo com muito bom humor, sempre dialogando como o presente, com o Brasil – e com a qualidade que se tornou sinônimo do nosso nome, explica Myrna Herzog.

Fundado em 1998 em Israel e hoje também sediado no Rio de Janeiro, o Ensemble PHOENIX, dirigido pela renomada regente e violista da gamba Myrna Herzog, é referência mundial na música antiga, com 17 álbuns e dezenas de vídeos disponíveis nas plataformas digitais. Utilizando instrumentos de época, o grupo interpreta obras da Idade Média ao início do século XIX, sendo frequentemente elogiado pela crítica como “magistral”, “único” e “extraordinário”.

O Ensemble PHOENIX tem tido papel fundamental na divulgação da música brasileira no exterior, com destaque para a única gravação mundial do Credo do Imperador Pedro I em instrumentos históricos, além de importantes obras de José Maurício Nunes Garcia.

Myrna Herzog é internacionalmente reconhecida como violista da gamba, regente e pesquisadora, com artigos publicados em periódicos de prestígio e no New Grove Dictionary of Music and Musicians. Pioneira da viola da gamba no Brasil, foi a primeira gambista profissional do país, fundando o primeiro curso do instrumento e a primeira orquestra barroca brasileira, a Academia Antiqua Pró-Arte. Como solista atuou em 25 países, apresentou-se com a Filarmônica de Israel e como regente dirigiu óperas e oratórios, ministrou oficinas no Brasil e na Royal Academy of Music de Londres. Sua discografia disponível em plataformas digitais reúne 22 gravações como regente e intérprete na viola da gamba, quinton, vielle e violoncelo barroco e moderno.

Programa

Conversa Galante: a música dos saraus

A família real portuguesa, ao chegar ao Rio em 1808, trouxe consigo a tradição dos salões e dos saraus, que logo se espalharam pela cidade. Eram reuniões deliciosas onde se intercambiava música, poesia, cultura! O programa recria um sarau brasileiro, unindo repertórios antigos e modernos, europeus e nacionais.

Música de Chiquinha Gonzaga, Vilani-Côrtes, Locatelli, Bach pai e filho, Telemann,

executada por Laura Rónai (flauta barroca, Roger Ribeiro (violino barroco), Eduardo Antonello (cravo e órgão) e Myrna Herzog (viola de gamba e direção musical).

SERVIÇO

Conversa Galante: A Música dos Saraus

Data: 5 de agosto, quarta-feira

Horário: 19 horas

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua 15 de novembro, 35, Centro, Niterói-RJ

Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Classificação livre

Ingressos: https://feverup.com/m/682368