Polícia Civil prende homem em flagrante por agredir cruelmente e estuprar mulher em Niterói

Em depoimento, a vítima informou também que o agressor mantinha arquivos digitais de conteúdo íntimo envolvendo sua imagem - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Em depoimento, a vítima informou também que o agressor mantinha arquivos digitais de conteúdo íntimo envolvendo sua imagem - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara) prenderam em flagrante, nessa quarta-feira (29), um criminoso que estuprou e agrediu cruelmente uma mulher. O homem foi localizado e capturado na residência onde ocorreu o crime, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, poucas horas após o registro da ocorrência.

As diligências tiveram início imediatamente após os agentes tomarem conhecimento dos fatos. Durante o depoimento especializado da vítima, ela conseguiu indicar, por meio de um aplicativo de mapas digitais, o endereço onde o crime teria ocorrido.

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As investigações apontaram que, na terça-feira (28), a vítima foi atraída até o apartamento do criminoso por um segundo homem. No local, a mulher foi surpreendida com a presença do preso e brutalmente agredida por ele com tapas, socos e chutes, além de ter sido estrangulada até perder a consciência. Desacordada, o agressor a estuprou.

Durante a ação, nesta quarta-feira, no apartamento onde ocorreu o crime, os agentes tiveram acesso ao edifício e à residência do criminoso. Em depoimento, a vítima informou também que o agressor mantinha arquivos digitais de conteúdo íntimo envolvendo sua imagem. Por essa razão, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos encontrados no imóvel, que passarão por perícia.

As diligências continuam para apurar integralmente todos os fatos.