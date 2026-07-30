Policiais da DHSNG prendem homem acusado de matar a própria companheira

Um homem foi preso acusado de matar a própria companheira em junho deste ano em São Gonçalo. A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), nessa quarta-feira (29), depois da decisão da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

O preso é suspeito de envolvimento na morte de Larissa Santana Teixeira Coelho, que ocorreu no dia 22 de junho. As investigações descobriram que a mulher morreu depois de diversos atendimentos médicos registrados dias antes no Pronto Socorro de São Gonçalo.

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A Polícia Civil informou que a vítima esteve na unidade de saúde nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho, sempre informando dores. Contudo, no último atendimento, ela estava com sinais de agressões pelo corpo.

O laudo do exame realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML), indicou que a morte teria sido causada por traumatismo craniano. Além disso, o exame também apontou lesões compatíveis com agressões. Essas informações passaram a constituir o inquérito da DHNSG.

Ao longo das diligências, os investigadores juntaram elementos que dão base para as solicitações de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar, que foram concedidas pelo Poder Judiciário.

A corporação informou que o inquérito permanece em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.