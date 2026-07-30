Obras do MUVI no Jardim Catarina seguem com força total

O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e está sendo executado pela Secretaria de Estado das Cidades - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e está sendo executado pela Secretaria de Estado das Cidades - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

O trecho 6 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na Rua Adelaide Lima, na altura do Jardim Catarina, está com obras em ritmo acelerado. No local, estão sendo feitos serviços de terraplanagem, meio-fio, troca de solo, sarjeta, ciclovia e calçada com a instalação do piso intertravado. O corredor viário do MUVI possuirá, ao todo, 18 quilômetros de extensão, ligando Neves a Guaxindiba.

O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e está sendo executado pela Secretaria de Estado das Cidades. Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. Todos os trechos do corredor viário contam com drenagem, pavimentação, novas calçadas, além de ciclovia e paisagismo.

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Já é possível ver trechos do MUVI prontos em bairros como Neves, Vila Lage, Camarão, Centro, Estrela do Norte, Trindade e Alcântara.

As obras estão transformando vidas e facilitando o trânsito pela cidade. Quem afirma isso é o autônomo Marcos Aurélio Gonçalvez, de 65 anos. Ele mora no Vila Três, mas passa pela Rua Adelaide Lima com frequência.

“Essa obra está muito boa! Acho que está melhorando o local. Depois das obras do MUVI, o trânsito na cidade está mais ágil, muito melhor, especialmente ali próximo ao 7° BPM. É muita melhoria! Eu gostei também da obra feita próxima a Avenida Bispo Dom João da Mata, no viaduto. Está maravilhosa”, afirmou.