Dupla é detida após perseguição entre Maricá e Saquarema

A motocicleta foi apreendida e será devolvida ao proprietário após os trâmites legais - Foto: Divulgação

A motocicleta foi apreendida e será devolvida ao proprietário após os trâmites legais - Foto: Divulgação

Uma perseguição policial terminou com dois homens detidos e uma motocicleta roubada recuperada na noite desta quarta-feira (29), entre os municípios de Maricá e Saquarema, na Região dos Lagos. A ação foi realizada por policiais militares do 12º BPM (Niterói), com apoio de equipes do PROEIS.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu informações do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) sobre uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, que havia entrado em Maricá pelo bairro Ubatiba, vinda de Itaboraí. O veículo constava como produto de roubo.

Os policiais iniciaram um cerco tático e localizaram a motocicleta no bairro Bananal, em Ponta Negra, mas os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade. O acompanhamento seguiu até a Avenida Beira-Mar, em Jaconé, já no município de Saquarema.

Leia também:

Ventania derruba cobertura de posto da gasolina e provoca queda de árvores em Niterói (vídeo)

Cerveja sem álcool ganha espaço em bares e supermercados de São Gonçalo



Durante a fuga, os suspeitos tentaram acessar a Rua 47, mas perderam o controle da motocicleta. Na tentativa de retornar à Avenida Beira-Mar, acabaram colidindo com uma viatura da Polícia Militar e caíram na pista.

Os dois ocupantes sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde receberam atendimento médico. Após serem liberados, foram levados para a 82ª DP (Maricá).

Na delegacia, os agentes constataram que o chassi da motocicleta não correspondia à placa utilizada no veículo, confirmando a adulteração dos sinais identificadores. Também foi verificado que a moto era produto de roubo registrado na área da 62ª DP (Imbariê), em Duque de Caxias.

Os dois homens, de 22 e 18 anos, foram autuados pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após os procedimentos na delegacia, eles foram autuados e liberados, conforme determinação da autoridade policial.

A motocicleta foi apreendida e será devolvida ao proprietário após os trâmites legais.