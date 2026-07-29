PM e quatro suspeitos morrem após perseguição e tiroteio na Avenida Brasil

Durante a ação, os policiais apreenderam seis fuzis, três pistolas, uma granada defensiva e roupas camufladas - Foto: Divulgação/ PMERJ

Durante a ação, os policiais apreenderam seis fuzis, três pistolas, uma granada defensiva e roupas camufladas - Foto: Divulgação/ PMERJ

Um cabo da Polícia Militar e quatro suspeitos morreram durante uma perseguição seguida de tiroteio na madrugada desta quarta-feira (29), na Avenida Brasil, na altura do Parque União, na Zona Norte do Rio. Outro policial foi baleado e está internado em estado grave.

Segundo a PM, a ocorrência começou após equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberem informações sobre dois carros que teriam saído da Vila Kennedy, na Zona Oeste, em direção à Penha. Os policiais iniciaram a perseguição no sentido Centro da Avenida Brasil e contaram com o apoio de outras equipes.

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Já na altura de Ramos, policiais do Batalhão de Choque montaram um cerco para tentar interceptar os veículos. Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, e um dos carros acabou batendo durante a fuga. O outro veículo conseguiu fugir.

A PM informou que os ocupantes do veículo batido atiraram contra os agentes, dando início ao confronto. Quatro suspeitos morreram no local e outros dois foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passaram por cirurgia.

No tiroteio, dois policiais militares também foram baleados. O cabo Fernando Plácido Roberto Rocha, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos. Já o outro militar, de 45 anos, permanece internado em estado gravíssimo.

Durante a ação, os policiais apreenderam seis fuzis, três pistolas, uma granada defensiva e roupas camufladas.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo Fernando Plácido Roberto Rocha. O agente ingressou na corporação em 2019 e era lotado no BPVE.