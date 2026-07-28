Vídeo mostra criminosos do Comando Vermelho tentando invadir área dominada pela milícia; veja o vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de criminosos armados desembarca de uma van em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, durante uma tentativa de invasão a uma área sob comando da milícia. Segundo a Polícia Militar, a ação foi frustrada após o setor de inteligência do 27º BPM (Santa Cruz) identificar a movimentação dos suspeitos e mobilizar equipes para a região.

As imagens mostram pelo menos 12 homens usando roupas camufladas e portando fuzis. O grupo desembarcou do veículo na Estrada Paiva Muniz e seguiu em direção a uma área de mata. Com a chegada das equipes da Polícia Militar, os suspeitos abandonaram a van e fugiram pela vegetação.

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De acordo com a investigação, os suspeitos seriam integrantes da chamada Tropa do RD, grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho (CV). A Polícia Civil apura as circunstâncias da ação e busca identificar todos os envolvidos na tentativa de invasão.

O comando do 27º BPM (Santa Cruz) informou que o setor de inteligência da unidade já monitorava a movimentação de criminosos na região, inclusive em áreas de mata. Segundo o batalhão, informações obtidas previamente permitiram antecipar o reforço do policiamento e montar um cerco tático, impedindo que o grupo avançasse e concretizasse a invasão.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a van usada pelos suspeitos foi recuperada na noite de segunda-feira (27), na Rua Represa Manoel Carlos, em Guaratiba. A corporação informou que o veículo havia sido roubado.

Além dos policiais do 27º BPM, equipes do 40º BPM (Campo Grande), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) reforçaram o patrulhamento na região para evitar novas ações criminosas.





Vídeo mostra criminosos do Comando Vermelho tentando invadir área dominada pela milícia em Guaratiba Reprodução/Redes Sociais