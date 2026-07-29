Três homens são presos em flagrante furtando materiais de prédio no Fonseca, em Niterói

Os suspeitos foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

Os suspeitos foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

Três homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (28), acusados de furtar materiais recicláveis do antigo prédio da Telemar, localizado na Rua São Januário, nº 240, no bairro Fonseca, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma denúncia inicial de tentativa de furto a um veículo Fiat Cronos na região da Várzea. Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram que os suspeitos já haviam fugido.

O material apreendido também foi levado para a delegacia. | Foto: Divulgação

Com as características repassadas pelo solicitante, a equipe iniciou buscas e intensificou o patrulhamento nas ruas próximas. Durante as diligências, os agentes localizaram três suspeitos deixando o antigo prédio da Telemar.

Na abordagem, os policiais encontraram com o grupo materiais recicláveis, entre eles fios e peças de ferro, além de ferramentas comumente utilizadas na prática de furtos. Todo o material foi apreendido.

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Segundo a PM, os três detidos possuem antecedentes criminais. Juntos, eles somam 15 anotações, a maioria por furto, além de registros por tráfico de drogas e roubo.

Os suspeitos foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada. O material apreendido também foi levado para a delegacia.