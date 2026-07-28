Dupla é presa com drogas no Morro do Mic, em Niterói

Ação policial foi realizada na tarde desta terça-feira - Foto: Divulgação

Ação policial foi realizada na tarde desta terça-feira - Foto: Divulgação

Policiais do 12ºBPM (Niterói) prenderam dois homens, na tarde desta terça-feira (28), durante uma operação no Morro do Mic, na Ilha da Conceição.

De acordo com informações da PM, os militares faziam um patrulhamento na região e surpreenderam os suspeitos. Os homens, de 23 e 21 anos de idade, não ofereceram resistência à prisão.

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Com os suspeitos, foram apreendidos 36 papelotes de pó branco, 27 pinos da mesma droga, 130 pacotinhos de maconha e 48 pedras de crack.

A dupla, junto de todo material, foi levada para a 76ªDP (Centro), onde o caso foi registrado.