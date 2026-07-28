Policial militar reformado é encontrado morto no Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investigará o caso - Foto: Divulgação

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investigará o caso - Foto: Divulgação

Um policial militar reformado identificado como Epaminondas Eloi da Silva Lima foi encontrado morto, nesta terça-feira (28), dentro de casa na Rua Tatuí, em Sepetiba, no Rio. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com O Dia, os Bombeiros foram acionados por volta das 11h15 e, quando chegaram ao local, encontraram o policial sem vida.

Leia também

➣ Acusado de matar ex-companheira no Jardim Catarina é preso no Espírito Santo

➣ Donos de carvoaria clandestina são presos por exploração de adolescentes em Duque de Caxias

Segundo o R7, Epaminondas estava com um corte na região do pescoço. O portal também informou que um suspeito de cometer o crime teria levado as armas do policial.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).