Janja participa de evento científico na UFF, em Niterói

Janja integra a mesa-redonda "Avaliação das enviadas da ONU sobre a COP30 acerca de problemática das mulheres" - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

Janja integra a mesa-redonda "Avaliação das enviadas da ONU sobre a COP30 acerca de problemática das mulheres" - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

A primeira-dama Janja Lula da Silva participa nesta terça-feira (28) da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói.

Durante o evento, considerado o maior encontro científico do país voltado à tecnologia e à inovação, Janja integra a mesa-redonda "Avaliação das enviadas da ONU sobre a COP30 acerca de problemática das mulheres", onde debate a participação feminina nas discussões políticas e ambientais em âmbito internacional.

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A programação também prevê a presença do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e do reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, que participarão de um debate sobre a parceria entre o poder público e as instituições de ensino superior.

Ministra também visita Niterói

Luciana Santos | Foto: Divulgação/ Lula Marques/Agência Brasil

Além de Janja, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também cumpre agenda em Niterói nesta terça-feira (28). Ela participa da 78ª Reunião Anual da SBPC, na UFF, onde acompanha a cerimônia do 46º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, ministra uma conferência na programação oficial do evento e visita os estandes da ExpoT&C. Pela manhã, a ministra também esteve em iniciativas de inclusão digital e popularização da ciência voltadas a estudantes da rede pública do município.