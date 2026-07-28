Foragido da Justiça é preso com drogas, munições e rádio transmissor em Maricá

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 82ª DP ( Maricá) - Foto: Divulgação

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 82ª DP ( Maricá) - Foto: Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta segunda-feirao (27), durante uma ação do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 6ª Companhia do 12º BPM, na Comunidade do Cantinho, em Araçatiba, Maricá.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe intensificava o patrulhamento e as abordagens na região, quando abordou o suspeito na Avenida Três. Durante a revista, os policiais encontraram um rádio transmissor, grande quantidade de material entorpecente, munições e dinheiro em espécie.

Leia também:

Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vez

Homem é preso por porte ilegal de arma em Silva Jardim



Ainda segundo a corporação, durante a consulta aos sistemas de segurança pública foi constatado que havia contra o homem um mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação com trânsito em julgado por crimes previstos na Lei de Drogas, incluindo tráfico e associação para o tráfico.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 82ª DP ( Maricá), onde a ocorrência foi registrada. O mandado de prisão foi cumprido e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.