Homem é preso por porte ilegal de arma em Silva Jardim

Um homem, de 39 anos, foi preso por suspeita de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no bairro Reginópolis, em Silva Jardim, na noite deste domingo (26), durante uma ação de policiais militares do 35º BPM (Itaboraí). Durante a abordagem, o suspeito alegou ser Caçador, Atirador e Colecionador (CAC).

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela Rua Vieira Canavezes quando avistaram um veículo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante a ação, o homem informou que era CAC e que possuía uma arma de fogo registrada em seu nome.

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Na revista ao veículo, os policiais encontraram, sob o tapete do carro, uma pistola Taurus calibre .38, além de um carregador com 14 munições intactas de calibre compatível com a arma.

O suspeito foi encaminhado à 120ª DP (Silva Jardim), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.