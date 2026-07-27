Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vez

O apresentador Fred Bruno anunciou que será pai pela segunda vez. A novidade foi compartilhada neste domingo (26), por meio das redes sociais, onde publicou um vídeo para contar aos seguidores que está à espera de um filho com Indi Lunar, sua atual companheira, que prefere manter a vida longe dos holofotes. Fred já é pai de Cris, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade.



"Vou ser papai pela segunda vez. Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném... Imagina a ansiedade que eu estava de contar para vocês... A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe. Ela se chama Indi, ela não é uma pessoa pública. É uma pessoa bem reservada, não tem vida pública, e esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", contou.

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Em seguida, o apresentador contou que o casal reuniu familiares e amigos para um chá revelação. "Foi um momento bonito demais para não dividir com vocês. O mais importante é que esse bebê já está chegando cercado de muito carinho e muito amor", disse.

Ao fim do anúncio, Fred também falou sobre a expectativa de ver Cris como irmão mais velho. "Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Estou muito ansioso para acontecer. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz".