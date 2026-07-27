Tarde de tiros assusta moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Uma intensa troca de tiros, na tarde desta segunda-feira (27), assustou moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, não foi realizada nenhuma ação na região.

Os relatos de tiros nas redes sociais começaram por volta das 15h. Pouco depois, um vídeo onde era possível escutar dezenas de tiros passou a circular nas redes.

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A Polícia Militar, através do 1ºBPM, responsável pelo policiamento na região, informou que nenhuma operação foi realizada na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também negou qualquer ação no local. Até o momento, não há informações sobre mortos ou feridos.