PM prende homem com arma, drogas e moto durante retirada de barricadas em São Gonçalo

Uma ação da Polícia Militar para a remoção de barricadas na Comunidade da Gundias, em Santa Luzia, São Gonçalo, resultou na apreensão de uma arma de fogo, uma motocicleta e uma quantidade de drogas, que ainda será contabilizada, na manhã desta segunda-feira (27). Um homem foi preso durante a operação.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam a operação para retirar as barricadas da comunidade quando avistaram um homem em uma motocicleta.

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Durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola e uma quantidade de drogas com o suspeito. O homem foi preso e encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.



Material apreendido Divulgação