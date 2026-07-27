TJ-RJ absolve ex-delegado Maurício Demétrio da acusação de obstrução de Justiça

O ex-delegado da Polícia Civil Maurício Demétrio foi preso, há cinco anos, durante uma operação que investiga um esquema de cobrança de propina para autorizar a venda de roupas falsificadas na Rua Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Foto: Reprodução

O ex-delegado da Polícia Civil Maurício Demétrio foi preso, há cinco anos, durante uma operação que investiga um esquema de cobrança de propina para autorizar a venda de roupas falsificadas na Rua Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Foto: Reprodução

O ex-delegado da Polícia Civil Maurício Demétrio foi absolvido da acusação de obstrução de justiça por maioria de votos dos desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). A nova decisão, que ocorreu na última quinta-feira (23), modificou a sentença proferida em janeiro de 2024, que havia condenado Demétrio a nove anos e sete meses de prisão e também a perda do cargo público.

Maurício Demétrio foi acusado de liderar uma organização criminosa que atuava na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPI), da qual era titular em 2021. O processo, que também envolve outros dez réus, continua em tramitação na Justiça do Rio de Janeiro.



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ex-delegado foi preso durante uma operação que investiga um esquema de cobrança de propina para autorizar a venda de roupas falsificadas na Rua Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do estado. A investigação teve início há cinco anos.

Mesmo tendo sido absolvido da acusação de obstrução de justiça, o ex-delegado da Polícia Civil permanecerá preso, porque ainda responde por processos a outros crimes, entre eles: organização criminosa, concussão, corrupção e lavagem de dinheiro.

Através de nota, a defesa de Demétrio informou que a decisão não muda, neste momento, a situação processual.