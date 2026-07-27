Homem é preso após furtar 263 produtos de lanchonete no Centro de Niterói
Suspeito foi abordado por policiais do 12º BPM durante patrulhamento
Uma lanchonete foi invadida e teve doces, refrigerantes e diversos outros produtos furtados na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, na madrugada desta segunda-feira (27). Policiais militares do 12º BPM (Niterói) conseguiram recuperar todo o material e prender o suspeito.
De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um homem, de 25 anos, carregando uma sacola com diversos produtos. Durante a abordagem, ele teria confessado que havia invadido e furtado um estabelecimento comercial.
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Os agentes foram até o local, e constataram que a porta da lanchonete havia sido arrombada. Em seguida, entraram em contato com o proprietário do estabelecimento, que reconheceu todos os produtos recuperados.
Ao todo, foram recuperados 263 itens, entre eles 16 aparelhos de barbear descartáveis (Prestobarba), 39 isqueiros, 118 unidades de goma de mascar Trident, 19 latas de Red Bull, quatro maços de cigarro, refrigerantes, doces, balas, paçocas, sucos e bebidas isotônicas.
O suspeito, o material recuperado e a vítima foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.