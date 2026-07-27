Dois pescadores morrem afogados na Lagoa de Jaconé, em Maricá

Dois pescadores, de 66 e 59 anos, morreram afogados na manhã deste domingo (26) na Lagoa de Jaconé, em Maricá.



Segundo informações preliminares, os dois saíram para pescar durante a madrugada. A suspeita é de que um deles tenha caído na água e o outro tentou socorrê-lo, mas ambos acabaram se afogando.

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O primeiro corpo foi encontrado por um pescador que avistou a embarcação à deriva. Durante a vistoria no barco, foram encontrados pertences que indicavam a presença de uma segunda pessoa, o que levou ao início das buscas. Pouco depois, o segundo corpo foi localizado pela Defesa Civil.

Após a perícia, os corpos foram removidos para os procedimentos legais e encaminhados ao IML do Barreto.