Dupla é presa com fuzil, pistola e munições no Jockey, de São Gonçalo

Um fuzil, uma pistola e munições foram apreendidos por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) com dois homens, identificados como 'Neguinho', de 31 anos, e 'WL', de 25 anos, na Comunidade dos Predinhos, no bairro Jockey, na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na região quando abordaram e prenderam os dois suspeitos. Com a dupla, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, uma pistola calibre 9 mm, ambos com a numeração raspada. Além das armas, os policiais encontraram 22 munições de calibre 5,56, 12 munições calibre 9 mm e um rádio transmissor.

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Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram presos e à disposição da Justiça.

