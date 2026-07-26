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Dupla é presa com arma, drogas e moto roubada em comunidade de Maricá

Suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada da Polícia Militar, mas foram capturados

relogio min de leitura | Redação 26 de julho de 2026 - 11:17
Drogas apreendidas com os suspeitos
Drogas apreendidas com os suspeitos -

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na comunidade Risca Faca, em Maricá, por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na manhã deste domingo (26).

A Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento na área, quando viram os dois suspeitos vendendo drogas. Após perceberem a presença dos policiais, os homens fugiram do local, mas foram presos logo em seguida.

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Depois de realizarem buscas na região, os policiais localizaram uma pistola Bersa calibre 9 mm, com a numeração suprimida; um carregador de pistola com 12 munições intactas; além de uma farta quantidade de drogas, sendo 857 invólucros de maconha, 177 pinos de cocaína, 118 pedras de crack e R$ 94 em espécie. Também foi apreendida uma motocicleta Honda vermelha, que possuía registro de roubo.

Motocicleta apreendida na ação
Motocicleta apreendida na ação |  Foto: Divulgação

Os acusados e todo o material apreendido foram conduzidos à 82ª DP (Maricá).

Tags:

comunidade risca faca Homens presos Maricá Tráfico de drogas

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