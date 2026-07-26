Dupla é presa com arma, drogas e moto roubada em comunidade de Maricá

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na comunidade Risca Faca, em Maricá, por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na manhã deste domingo (26).

A Polícia Militar informou que agentes realizavam patrulhamento na área, quando viram os dois suspeitos vendendo drogas. Após perceberem a presença dos policiais, os homens fugiram do local, mas foram presos logo em seguida.

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Depois de realizarem buscas na região, os policiais localizaram uma pistola Bersa calibre 9 mm, com a numeração suprimida; um carregador de pistola com 12 munições intactas; além de uma farta quantidade de drogas, sendo 857 invólucros de maconha, 177 pinos de cocaína, 118 pedras de crack e R$ 94 em espécie. Também foi apreendida uma motocicleta Honda vermelha, que possuía registro de roubo.

Motocicleta apreendida na ação | Foto: Divulgação

Os acusados e todo o material apreendido foram conduzidos à 82ª DP (Maricá).