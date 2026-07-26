Niterói terá sede da Cidade da Polícia Civil com delegacias especializadas

O complexo será instalado onde já opera a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) - Foto: Reprodução de vídeo / Ascom Niterói

O complexo será instalado onde já opera a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) - Foto: Reprodução de vídeo / Ascom Niterói

O município de Niterói ganhará uma sede da Cidade da Polícia Civil para colaborar com a segurança pública da região. O complexo contará com delegacias especializadas em um único espaço, com o objetivo de reforçar a integração entre investigadores e facilitar o combate ao crime organizado.

A sede será instalada onde já opera a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que recentemente passou por obras de ampliação, justamente para receber as novas unidades policiais: a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

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A corporação informou que a expectativa é que aproximadamente 150 policiais civis trabalhem no local. Segundo o Governo do Estado, a centralização das delegacias especializadas tem o objetivo de facilitar o compartilhamento de informações, fortalecer os setores de inteligência e acelerar as investigações sobre casos de homicídios, tráfico de entorpecentes e crimes patrimoniais.

A Polícia Civil não informou detalhes sobre a estrutura interna da Cidade da Polícia. Porém, informou que a DRE terá atuação estratégica, abrangendo municípios da Região Metropolitana até Cabo Frio, na Região dos Lagos.