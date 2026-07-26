Casal é preso após corpo de recém-nascido ser encontrado enterrado no quintal
O casal disse que o bebê nasceu em casa durante a madrugada
Policiais militares prenderam um casal, na madrugada deste sábado (25), depois que o corpo de um recém-nascido foi encontrado enterrado no quintal de uma casa em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
A corporação informou que policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram chamados pelo Hospital Municipal Adão Pereira Nunes por causa de um caso de infanticídio.
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De acordo com os militares, o casal alegou que o parto aconteceu em casa durante a madrugada. Logo depois, o homem teria colocado o recém-nascido em um saco plástico e o enterrado no quintal do imóvel, na região do Vai Quem Quer.
A mulher foi socorrida por familiares e levada à unidade hospitalar, onde continua sob custódia policial. O bebê não resistiu.
O homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), que ficará responsável pelas investigações sobre as circunstâncias da morte do bebê.