Denúncia leva à prisão de dois acusados de estupro em Bonsucesso

Policiais militares do 22º BPM (Maré), pertencentes ao 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizaram, na manhã deste sábado (25), a prisão de dois foragidos da justiça, Luciano de Oliveira Paulo, de 56 anos, e Gilson Carlos da Silva dos Santos, de 46 anos, na Rua Teixeira Ribeiro, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, com base em monitoramento e informações fornecidas pela Central Disque Denúncia (2253-1177).

No primeiro caso, policiais do Setor de Inteligência, em parceria com o Setor Alfa, utilizaram informações recebidas do Disque Denúncia RJ para abordar um automóvel FIAT/Doblô 1.4 – de cor prata, que possuía três suspeitos dentro, e após revista, foi encontrado e preso Luciano de Oliveira Paulo, que tinha um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias. A prisão é do tipo definitiva, resultado de uma condenação irrevogável pelo crime de estupro, que levou a uma sentença de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. O crime teria ocorrido no ano de 2020, em Duque de Caxias, onde o acusado dopou uma ex-amiga da família com medicamentos e consumou a relação sem o consentimento da vítima.

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No mesmo veículo, também estava Gilson Carlos dos Santos, que possuía um mandado de prisão, emitido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo. A prisão é definitiva, devido a uma condenação também irrevogável pelo crime de estupro de vulnerável, pelo qual ele recebeu uma pena de 27 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

É importante destacar que ambos os detidos eram moradores da Favela Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, em Bonsucesso, e foram expulsos da comunidade, passando a dormir dentro do veículo. Após todos os procedimentos legais, foram levados a uma unidade prisional da SEPPENRJ, onde se encontram à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia solicita que aqueles que possuam informações sobre a localização de foragidos da Justiça, entrem em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado / DD: (021) – 2253-1177 (técnica que remove ou modifica dados que poderiam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido