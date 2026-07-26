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Praça do Galo Branco recebe Caravana de Arte e Lazer neste domingo

Atividades recreativas gratuitas acontecem de 9h às 13h

relogio min de leitura | Redação 26 de julho de 2026 - 08:22
A ação é organizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg)
A ação é organizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) -

São Gonçalo está garantindo mais um fim de semana de diversão para a criançada com a Caravana de Arte em Lazer. Nesta sábado, o evento fez a alegria do bairro Tribobó. Neste domingo (26), a Caravana estará no Galo Branco.

A ação é organizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e tem como objetivo promover um dia de alegria, lazer e integração para as crianças da cidade. O projeto acontece em diversos bairros, sempre aos finais de semana.

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Durante a caravana, os pequenos podem aproveitar pula-pula, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e diversas dinâmicas. Além disso, o evento dispõe de barraquinhas de lanches para todos os moradores presentes.

Serviço:

Domingo (26) – Praça do Galo Branco.

Horário: 9h às 13h

Tags:

bairro Tribobó caravana de arte e lazer Praça do Galo Branco

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