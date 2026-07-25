Morre Karine Felipe, influencer que lutava contra doença rara
Nas suas redes sociais, Káh Felipe compartilhou com seguidores a rotina de tratamentos contra o Xeroderma Pigmentoso (XP), uma doença genética rara
Morreu nesta sexta-feira (24), aos 37 anos, após ficar 18 dias internada, a influenciadora Karine Felipe de Sousa, que conquistou o carinho dos internautas ao compartilhar, em suas redes sociais, a rotina de tratamentos contra uma doença genética rara. A informação foi divulgada por meio de uma nota publicada pela família nas redes sociais de Karine.
Leia também:
Filha de Ana Maria Braga anuncia divórcio e alfineta ex-companheiro
Juliano Floss recebe carro conquistado no 'BBB 26'
Karine era tinha o diagnóstico de xeroderma pigmentoso, uma condição rara que a acompanhava desde a infância e fazia com que a pele fosse extremamente sensível à luz solar, o que gerava uma predisposição ao câncer de pele. No mês de maio deste ano, a influenciadora informou que os últimos exames realizados apontaram metástases nos ossos, fígado e pulmão, originadas de um câncer de mama.
“Nossa guerreira cumpriu sua missão e deixou um legado de força, coragem e, acima de tudo, de fé. A fé era a palavra que melhor a definia. Ela acreditou até o fim e lutou com todas as suas forças, sem nunca perder a esperança”, compartilhou a família de Karine nas redes sociais.
A influenciadora digital era esposa de Edmilson e mãe de quatro filhos. Nos últimos dias, Karine informou que estava realizando tratamentos paliativos e deixou os internautas emocionados com os registros dos últimos momentos com a família.
“Longe de casa, longe das pessoas que eu mais amo nesta vida, e quando eles vêm aqui, meu dia se torna mais leve, mais alegre! E hoje minha tarde foi cheia de muito amor, porque o papai trouxe ela para ver a mamãe!”, comentou a influenciadora em uma das últimas publicações feitas ao lado da filha caçula, Zaya, de 3 anos.