Flamengo encara o São Paulo e reencontra o Maracanã após quase dois meses; OSG Esportes transmite a partida
Rubro-Negro terá casa cheia para tentar continuar perseguindo o líder Palmeiras
Depois de 57 dias longe do Maracanã, o Flamengo volta a atuar em sua casa neste domingo (26), quando recebe o São Paulo, às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última partida do Rubro-Negro no estádio aconteceu em 30 de maio, contra o Coritiba, antes da paralisação da temporada para a Copa do Mundo. O confronto terá transmissão da OSG Esportes.
Este será o segundo compromisso do Rubro-Negro após a paralisação para a Copa do Mundo. No primeiro, o Flamengo atropelou a Chapecoense, em Santa Catarina, vencendo por 4 a o.
Contra o São Paulo, a expectativa é de casa cheia. A última informação sobre as vendas dava conta de que mais de 50 mil entradas haviam sido comercializadas.
A provável escalação do Flamengo deve ter: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lorran (De la Cruz); Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
Os desfalques confirmados são: Carrascal (suspenso), Plata, Paquetá e Luiz Araújo (lesão).
No Tricolor Paulista, o time provável tem: Rafael,
;Lucas Ramon, Arboleda, Luis Osorio e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia; Arthur, Luciano e Calleri.
Os desfalques do São Paulo para a partida são: Enzo Díaz (problemas pessoais), Lucas Moura, Maik e Rafael Tolói (lesão).
Na OSG Esportes a transmissão do jogo será iniciada às 18h horas com todas as informações do confronto e também do jogo que acontece no mesmo horário entre Grêmio e Fluminense, no sul do país.