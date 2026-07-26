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Flamengo encara o São Paulo e reencontra o Maracanã após quase dois meses; OSG Esportes transmite a partida

Rubro-Negro terá casa cheia para tentar continuar perseguindo o líder Palmeiras

relogio min de leitura | Redação 26 de julho de 2026 - 00:34
Flamengo encara o São Paulo tentando se aproximar da liderança do Brasileiro
Flamengo encara o São Paulo tentando se aproximar da liderança do Brasileiro -

Depois de 57 dias longe do Maracanã, o Flamengo volta a atuar em sua casa neste domingo (26), quando recebe o São Paulo, às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última partida do Rubro-Negro no estádio aconteceu em 30 de maio, contra o Coritiba, antes da paralisação da temporada para a Copa do Mundo. O confronto terá transmissão da OSG Esportes.

Este será o segundo compromisso do Rubro-Negro após a paralisação para a Copa do Mundo. No primeiro, o Flamengo atropelou a Chapecoense, em Santa Catarina, vencendo por 4 a o.

Contra o São Paulo, a expectativa é de casa cheia. A última informação sobre as vendas dava conta de que mais de 50 mil entradas haviam sido comercializadas.

A provável escalação do Flamengo deve ter: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lorran (De la Cruz); Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

Os desfalques confirmados são: Carrascal (suspenso), Plata, Paquetá e Luiz Araújo (lesão).

No Tricolor Paulista, o time provável tem: Rafael,

;Lucas Ramon, Arboleda, Luis Osorio e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia; Arthur, Luciano e Calleri.

Os desfalques do São Paulo para a partida são: Enzo Díaz (problemas pessoais), Lucas Moura, Maik e Rafael Tolói (lesão).

Na OSG Esportes a transmissão do jogo será iniciada às 18h horas com todas as informações do confronto e também do jogo que acontece no mesmo horário entre Grêmio e Fluminense, no sul do país.

Tags:

Campeonato Brasileiro Flamengo Maracanã São Paulo

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