Homem é preso acusado de matar a própria mãe

Um homem foi preso acusado de matar a própria mãe, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado por policiais da 67ª DP (Guapimirim), durante a madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Caneca Fina, no interior de um ônibus.

As investigações apontaram que o suspeito agrediu a mãe após a mulher tentar defender o sobrinho, que também estava sendo agredido por ele. O acusado tinha histórico recorrente de violência contra a própria mãe.

Leia também:

Escritoras de São Gonçalo celebram a força da literatura negra como instrumento de resistência



Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de elaboração de projetos culturais



O acusado foi encontrado por policiais dentro de um ônibus, por volta das 4h30, e não tentou resistir à prisão. Em seguida, foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, ao sistema prisional. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime.

