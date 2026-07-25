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Homem é preso acusado de matar a própria mãe

.O acusado tinha histórico recorrente de violência contra a própria mãe

relogio min de leitura | Redação 25 de julho de 2026 - 10:27
Homem foi preso por agentes da 67ª DP (Guapimirim)
Homem foi preso por agentes da 67ª DP (Guapimirim) -

Um homem foi preso acusado de matar a própria mãe, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado por policiais da 67ª DP (Guapimirim), durante a madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Caneca Fina, no interior de um ônibus.

As investigações apontaram que o suspeito agrediu a mãe após a mulher tentar defender o sobrinho, que também estava sendo agredido por ele. O acusado tinha histórico recorrente de violência contra a própria mãe.

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O acusado foi encontrado por policiais dentro de um ônibus, por volta das 4h30, e não tentou resistir à prisão. Em seguida, foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, ao sistema prisional. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime.

Tags:

67ª DP homem matou a mãe Homem Preso

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