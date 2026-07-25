Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de elaboração de projetos culturais

As formações acontecerão no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca - Foto: Divulgação - Elsson Campos

As formações acontecerão no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca - Foto: Divulgação - Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados à elaboração de projetos culturais e à captação de recursos. Os interessados podem se inscrever no curso sobre a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) pelo link https://forms.gle/xdiBsrNVpT5iMUog9 e na formação sobre a Lei Rouanet pelo endereço https://forms.gle/s3e6S4fYFPPUN29M6.

As formações acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. O curso sobre a PNAB será realizado nos dias 3, 5, 10 e 12 de agosto. Já a formação sobre a Lei Rouanet acontecerá nos dias 17, 19, 24 e 26 de agosto. Cada curso terá carga horária de oito horas e contará com certificação para os participantes.

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“A qualificação é fundamental para fortalecer a produção cultural do município. Com esses cursos, buscamos oferecer conhecimento técnico para que artistas e produtores possam transformar ideias em projetos e ampliar suas oportunidades de captação de recursos”, afirmou o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.

Serviço:

Cursos gratuitos de elaboração de projetos culturais e captação de recursos

Datas: Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) - 3, 5, 10 e 12 de agosto; Lei Rouanet - 17, 19, 24 e 26 de agosto

Horário: Das 18h às 20h

Local: Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) – Mumbuca

Inscrições:

Curso PNAB: https://forms.gle/xdiBsrNVpT5iMUog9

Curso Lei Rouanet: https://forms.gle/s3e6S4fYFPPUN29M6