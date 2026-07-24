Policial civil é encontrada morta dentro de carro na Região dos Lagos

O caso é investigado pela Delegacia de Saquarema e pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação/Polícia Civil RJ

O caso é investigado pela Delegacia de Saquarema e pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação/Polícia Civil RJ

A policial civil Daniela Cunha Moreira, de 43 anos, foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (24), dentro do próprio veículo, na garagem da casa dos sogros, no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Estado do Rio. Três pessoas — a companheira da vítima e os sogros — foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

As buscas pela inspetora tiveram início após ela não comparecer ao plantão na 124ª DP (Saquarema), onde era aguardada para o trabalho. Sem conseguir contato com a policial, colegas iniciaram diligências que levaram ao imóvel onde o corpo foi localizado. O caso é investigado pela Delegacia de Saquarema e pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

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A mobilização da Polícia Civil começou ainda pela manhã, quando Daniela Cunha Moreira não compareceu ao plantão na Delegacia de Saquarema (124ª DP). Diante da ausência e da impossibilidade de contato com a inspetora, equipes iniciaram buscas para localizar a agente.

Durante as diligências, os investigadores identificaram que o veículo utilizado pela policial estava estacionado na garagem da residência dos sogros, localizada no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande. No local, Daniela foi encontrada sem vida dentro do automóvel.

A companheira da vítima e os sogros, proprietários do imóvel, foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Segundo informações preliminares apuradas pela investigação, há a suspeita de que o sogro teria imobilizado a policial enquanto a companheira a estrangulava. A linha investigativa, no entanto, ainda está sendo apurada e depende da conclusão das diligências e da perícia.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Em seguida, o corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML), onde será submetido a exames de necropsia que irão apontar a causa da morte.

A investigação está sendo conduzida pela 124ª DP (Saquarema), com apoio da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que busca esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e a eventual participação de outras pessoas no caso.