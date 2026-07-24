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Flamengo aguarda chegada de empresário de Almada no Rio para finalizar transferência

Agente do jogador vai se reunir com José Boto para debater últimos trâmites da chegada do argentino

relogio min de leitura | Redação 24 de julho de 2026 - 18:30
Flamengo aguarda chegada de empresário de Almada no Rio para fechar contratação
Flamengo aguarda chegada de empresário de Almada no Rio para fechar contratação -

O Flamengo está cada vez mais próximo de fechar a contratação do argentino Thiago Almada. O diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, vai se reunir nesse final de semana com o agente do meia, Agustín Jiménez, para dar andamento aos últimos detalhes da negociação. 

A chegada do atleta ainda não está concretizada, mas caminhou bem nos últimos dias, inclusive com o Atlético de Madrid, clube detentor dos direitos econômicos de Almada. A chegada do empresário no Rio de Janeiro deve encaminhar o negócio. 

O Flamengo já tinha há alguns dias um acordo verbal com os representantes de Almada e conta com a boa relação com o Atlético de Madrid para concretizar a transferência. A expectativa é que a negociação seja fechada em um valor acima dos 20 milhões de euros (R$ 115,5 milhões), oferecidos pelo River Plate para tentar fechar com o atleta, mas não ultrapasse os 28 milhões de euros (R$ 161,8 milhões). 

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Antes de jogar a Copa do Mundo, Almada recusou ofertas da Rússia, Ucrânia e Arábia Saudita. O próprio Flamengo chegou a sondar o atleta em junho mas ouviu que o meia tinha o desejo de continuar na Europa, como não chegou nenhuma proposta vantajosa, o argentino passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano. 

Quem também estava na disputa pela contratação de Almada era o River Plate, que chegou a enviar representantes a Madri, na Espanha, para formalizar uma proposta pelo atleta, porém, viu o Flamengo crescer na negociação nos últimos dias. 

Tags:

Flamengo Thiago Almada

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