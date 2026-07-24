Flamengo aguarda chegada de empresário de Almada no Rio para finalizar transferência

O Flamengo está cada vez mais próximo de fechar a contratação do argentino Thiago Almada. O diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, vai se reunir nesse final de semana com o agente do meia, Agustín Jiménez, para dar andamento aos últimos detalhes da negociação.

A chegada do atleta ainda não está concretizada, mas caminhou bem nos últimos dias, inclusive com o Atlético de Madrid, clube detentor dos direitos econômicos de Almada. A chegada do empresário no Rio de Janeiro deve encaminhar o negócio.

O Flamengo já tinha há alguns dias um acordo verbal com os representantes de Almada e conta com a boa relação com o Atlético de Madrid para concretizar a transferência. A expectativa é que a negociação seja fechada em um valor acima dos 20 milhões de euros (R$ 115,5 milhões), oferecidos pelo River Plate para tentar fechar com o atleta, mas não ultrapasse os 28 milhões de euros (R$ 161,8 milhões).

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Antes de jogar a Copa do Mundo, Almada recusou ofertas da Rússia, Ucrânia e Arábia Saudita. O próprio Flamengo chegou a sondar o atleta em junho mas ouviu que o meia tinha o desejo de continuar na Europa, como não chegou nenhuma proposta vantajosa, o argentino passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano.

Quem também estava na disputa pela contratação de Almada era o River Plate, que chegou a enviar representantes a Madri, na Espanha, para formalizar uma proposta pelo atleta, porém, viu o Flamengo crescer na negociação nos últimos dias.