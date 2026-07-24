Acusado de homicídio e atentado na região Norte do Estado do Rio é procurado pela polícia

O Disque Denúncia/RJ está solicitando informações sobre um acusado de envolvimento em uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado na estrada que liga São Fidélis a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em agosto de 2025. Antônio Pedro Maia Ribeiro, conhecido pelo apelido de “Barulhinho”, tem relação com o tráfico de drogas no município de São Fidélis.

Nesta sexta-feira (24), o Disque Denúncia (2253-1177) divulgou um cartaz para apoiar as investigações da 141ª DP (São Fidélis), buscando informações que possam levar à captura do foragido de 19 anos. Ele está vinculado ao tráfico de drogas na área, sendo a facção Terceiro Comando Puro (TCP) a principal organização criminosa na localidade, segundo levantamentos de setores de inteligência locais.

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Segundo as apurações da 141ª DP (São Fidélis), o crime aconteceu numa quinta-feira, 28 de agosto de 2025, sendo as vítimas identificadas como Diego de Oliveira Fernandes Zanon, que foi assassinado, e K. D. A. O., que sobreviveu a disparos enquanto estava com Diego. Eles estavam juntos no bairro Vila dos Coroados por volta das 23:30h dessa data, quando Diego solicitou que K. o levasse até Campos dos Goytacazes. Ambos seguiram para lá, mas pararam no Posto Galeno, na saída da cidade, localizado na Rua Tenente Victor Barroso Coelho, s/n, no bairro Monteses, em São Fidélis, para abastecer a moto antes de continuar a viagem.

Enquanto estavam no posto de gasolina, não havia mais ninguém nas proximidades. Nenhuma moto ou veículo estava à vista. Depois de abastecerem a moto, seguiram em direção a Campos. Ao se aproximarem de um Salão de Festas, uma moto com dois ocupantes, identificados como Barulhinho e Jeanderson Carvalho Pereira, de 20 anos, se aproximou, ultrapassou a moto das vítimas, diminuiu a velocidade e “fechou” a moto em que estavam. Nesse instante, K. (piloto) desviou da moto.. o passageiro da moto dos criminosos exibiu uma arma que K. suspeitou ser um revólver cromado. O carona da outra moto aproveitou para disparar duas vezes contra as vítimas.

Um dos disparos atingiu Diego, que foi encontrado sem vida por policiais militares por volta das 6h25 da manhã na RJ 158, na fazenda Pedra D'água, com um ferimento na região lateral do corpo, do lado direito, na altura da costela, aproximadamente. K. conseguiu escapar dos criminosos sem sofrer ferimentos.

De acordo com as investigações, um dos motivos do crime pode ser uma rixa antiga entre os envolvidos. Diante dos acontecimentos, a Autoridade Policial da 141ª DP solicitou à Justiça mandados de prisão para Barulhinho e Jeanderson Carvalho Pereira, que foi deferido pela 2ª Vara Criminal de São Fidélis, tratando-se de prisão preventiva por homicídio qualificado.

Vale lembrar que Jeanderson Pereira foi capturado por policiais militares em uma residência na noite de segunda-feira (08/06/2026) na Rua do Templo, na Chatuba, em São Fidélis. O acusado tentou escapar pela laje e pulou para a casa vizinha, mas foi surpreendido por policiais que faziam o cerco no local. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 carregado com cinco munições intactas, além de seis pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

O Disque Denúncia pede que aqueles que possuírem informações sobre a localização de Barulhinho, que entrem em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177,

WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177,

e pelo Aplicativo: Disque Denúncia RJ.