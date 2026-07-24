Polícia prende "Lafado", investigado por comandar o tráfico em Maricá

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória, com pena superior a 17 anos de reclusão - Foto: Divulgação

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória, com pena superior a 17 anos de reclusão - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio de policiais civis da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos), prendeu, no final da noite de ontem (23 de julho de 2026), o traficante conhecido pelos apelidos "Lafado" ou "300", apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória, com pena superior a 17 anos de reclusão.

Segundo as investigações, "Lafado" comanda o tráfico de drogas em comunidades dominadas pela facção no município de Maricá. Seu domínio abrangeria as comunidades Beira Rio, Risca Faca, Santa Paula, Sem Terra, Monte Castelo, Cassorotiba, entre outras. Além disso, após deixar o sistema prisional, teria ampliado sua influência na organização criminosa e passado a controlar também algumas "bocas de fumo" na comunidade do Fallet, em Santa Teresa.

Ele já havia sido preso três vezes, sendo a última em 2022, quando foi capturado em um restaurante de luxo, em Niterói | Foto: Divulgação

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De acordo com a Polícia Civil, "Lafado" possui extensa ficha criminal, com mais de 30 anotações por crimes como homicídio, roubo majorado, receptação, integrar organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas, sequestro e tortura. Ele já havia sido preso três vezes, sendo a última em 2022, quando foi capturado em um restaurante de luxo, em Niterói.

Ainda segundo a investigação, após ser colocado em liberdade, descumpriu as condições impostas pela Justiça, retornou à liderança do tráfico e teve a prisão novamente decretada. Foragido da Justiça, foi localizado após quase dois meses de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Desarme. A captura ocorreu quando retornava de Maricá para a comunidade do Fallet, apontada como um de seus esconderijos.

A Desarme informou que continuará realizando investigações e operações com o objetivo de identificar e prender integrantes de facções criminosas que atuam no Estado do Rio de Janeiro.

Informações podem ser repassadas ao Disque Denúncia da Desarme pelo WhatsApp (21) 96947-8962. A Polícia Civil informa que o sigilo do denunciante é garantido.